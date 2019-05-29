Законопроект об импичменте и возвращение Саакашвили. Главные новости 29 мая Вчера, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся в Украину, а во Львове протестующие штурмовали здание городской администрации.

НВ собрало главные новости дня.

Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти. Читать далее...

Партия Саакашвили идет на парламентские выборы

Политическая партия Михеила Саакашвили Рух новых сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, заявил один из ее лидеров, бывший замглавы ГПУ Давид Сакварелидзе. Читать далее...

Во Львове десятки протестующих штурмовали здание мэрии

Во Львове несколько десятков протестующих штурмовали здание городской администрации. Молодые люди назвали себя представителями Нацкорпуса и Украинского союза участников АТО. Об их требованиях не сообщается. Читать далее...

ГБР начало расследование исчезновения оборудования из ситуационной комнаты Администрации президента

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения из ситуационной комнаты Администрации президента оборудования. Читать далее...

Зеленский первый зарубежный визит совершит в Брюссель



Президент Украины Владимир Зеленский первый зарубежный визит совершит в Брюссель. Читать далее...

Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно

Партия ВО Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко. Читать далее...

Зеленский назначил нового начальника госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником госохраны Алексея Оцерклевича. Читать далее...

Саакашвили прилетел в Украину

В среду, 29 мая, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вернулся из Польши в Украину. Читать далее...

Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Специальный прокурор США Роберт Мюллер покидает свой пост в Министерстве юстиции. Читать далее...