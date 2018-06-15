Законопроект о легализации гражданского партнерства. Как скоро в Украине может появиться норма, которая будет регулировать однополые браки

Министерство юстиции опровергло информацию о подготовке законопроекта о легализации гражданского партнерства для однополых пар. В ведомстве заявили, что из-за большого количества обращений вопрос нужно изучить и проработать. Поэтому - не может быть выполнено, отмечают в Минюсте. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Рассмотрят ли законопроект до 2019 года

Эту тему подняли во время круглого стола по Нацстратегии в области прав человека. 12 июня директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее.

Гражданское партнерство соответствует статусу брака

"Мы получили очень много обращений, в которых просили исключить этот пункт, но мы его оставляем. Сейчас посмотрим, как он точно выглядит. Оставляем, это я вам точно скажу. Он переносится на четвертый квартал 2019 года для Кабинета министров Украины, разработку и представление на рассмотрение проекта норматично-правового акта о легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства разнополых и однополых пар с учетом имущественных и т.д", - сообщил Власюк.

Слова Власюка вызвали возмущение среди части представителей общественных организаций, присутствовавших на круглом столе. В частности, было сказано, что законодательная инициатива будет "разрушать традиционные украинские ценности".

Почему существует потребность в легализации гражданского партнерства

Норма о партнерствах была в Плане Национальной стратегии по правам человека. В документе отмечалось, что законпроект должен быть подан в Верховную Раду до конца 2019 года. Разработка законопроекта возложена на Кабмин, впрочем ни одно министерство такого документа не разрабатывает, сообщил эксперт правозащитного Центра Наш мир Андрей Кравчук.

Правозащитники подавали в Кабмин свой законопроект, впрочем он также не рассматривался.

Украине не грозит потеря духовности

При этом в документе прописано, что партнерства от брака отличаются правом опекунства детей.

"Этот закон не регулирует вопросы, касающиеся детей. Только какие-то технические вопросы небольшие. В остальном этот статус партнерства соответствует статусу брака. Мы предложили помощь Министерству юстиции, если там не могут, но, к сожалению, оно ничего не сделало для разработки этого законопроекта", - отметил Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что без легализации гражданского партнерства для однополых пар не решенными остаются вопросы относительно общего имущества, пользование банковскими счетами от имени партнера, разрешение на посещение в больницах или тюрьмах, права не свидетельствовать против своего партнера и прочее.

Грешный, но христианин

Как утверждает предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, украинский народ не поддерживает однополые браки. При этом он отметил, что Украине потеря духовности не угрожает.

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"Украинский народ не поддерживает это. Христианином может быть, но только по названию. В действительности христианин не должен этого делать. Если он крещеный, отпевал бы. Почему, потому что он христианин. Грешник, но христианин", - сказал Филарет.

Ранее Филарет заявлял, что браки между мужчинами могут допускаться, но это нехорошо.