Демобилизация через 18 месяцев службы: обнародован текст законопроекта 28 марта, 19:25 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, который предлагает ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Законопроект № 9142 инициировал народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.



В пояснительной записке сказано, что законопроект предлагает внести изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе и установить для призванных на службу украинцев, в частности, во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желание продолжать службу.



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Также законопроект предлагает внести изменения в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

Сравнительная таблица к законопроекту

Инфографика: itd.rada.gov.ua

Инфографика: itd.rada.gov.ua

Инфографика: itd.rada.gov.ua

«Принятие законопроекта позволит сделать, в противовес социально-психологическим проблемам, несправедливости и долгосрочному уничтожению эффективности армии из-за сверхэксплуатации незначительной части военнообязанных — равномерное распределение воинского долга между всеми военнообязанными, позволит распространить ощущение государства как действительно общего дела, а также предотвратить возникновение отдельной прослойки либо дискриминированных „закрепощенных“ на неопределенное время „рекрутов“ — либо, в долгосрочной перспективе, напротив, „аристократии“ военных», — пишет нардеп в пояснительной записке.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 24 марта. Гончаренко заявил, что к нему обращались многие военные и говорили, что неопределенность со сроками службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет всеобщая мобилизация, призвать в армию могут всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, которые могут нести службу по состоянию здоровья. Последний раз военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года.

Демобилизоваться раньше, чем закончится действие военного положения, можно в ряде случаев:

когда военнослужащему исполняется 60 лет ( существует процедура продления службы свыше предельного возраста, до 65 лет, но военнослужащий должен быть абсолютно пригоден по состоянию здоровья и получить положительную характеристику);

существует процедура продления службы свыше предельного возраста, до 65 лет, но военнослужащий должен быть абсолютно пригоден по состоянию здоровья и получить положительную характеристику); по состоянию здоровья;

в связи с семейными обстоятельствами, перечень которых читайте ЗДЕСЬ;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.