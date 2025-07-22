«Продолжаем бороться за справедливость». НАБУ и САП поблагодарили украинцев, которые вышли на акцию протеста против законопроекта № 12414

НАБУ поблагодарило украинцев за поддержку на акциях против законопроекта № 12414 (Фото: Сергей Окунев/NV)

Коллективы НАБУ и САП поблагодарили украинцев, которые во вторник, 22 июля, вышли на митинги по всей Украине в знак протеста против законопроекта № 12414 , который де-факто нивелирует независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщили на странице институтов.

В Бюро отметили, что искренне поражены поддержкой.

«Это для нас очень важно — и очень ощутимо. Особенно поразила решительная позиция молодежи — будущего страны, ради которого мы работаем. Спасибо всем, кто вышел. Это придает нам сил», — подчеркнуло НАБУ.

В Бюро отметили, что воспринимают эту поддержку как «знак доверия к нашей институции» и пообещали сделать все возможное, чтобы ее оправдать.

К словам благодарности присоединилась и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Коллектив САП искренне благодарит за поддержку украинского народа! Несмотря на безумное давление и позорные решения мы продолжаем бороться за справедливость, честность и достоинство. Мы благодарны каждому, кто присоединился к мероприятиям в поддержку антикоррупционных органов! Мы ценим каждый голос! Борьба продолжается, отстоять независимость САП и НАБУ — наша первоочередная цель!», — говорится в заявлении.

22 июля в Киеве и ряде других городов Украины 22 июля проходят акции протеста против принятия законопроекта № 12414. В столице во время протеста люди кричали «Руки прочь от НАБУ», «Требуем вето» и «Позор».

Известно, что акции состоялись также в Одессе, Днепре, Львове, Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В свою очередь нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко утверждают, что президент уже подписал закон.