«Не выкинут белый флаг». Как Кремль отреагирует на то, что Украина выйдет на границы 1991 года — Defense Express 8 сентября, 16:03 Эксклюзив НВ Украинские военные в Донецкой области. 7 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Радио НВ предположил, как будут развиваться события после того, как Украина вернет все временно оккупированные Россией территории.

«Давайте представим, что Украина вернулась не только к состоянию границ 23 февраля, а она полностью вернулась на территории 1991 года. Это не значит, что после того, как мы освободили Крым, вышли на границы 1991 года, в Кремле выкинули белое знамя. Нет никакой гарантии, что как только мы освобождаем Крым, Донецк, Луганск, в Кремле сразу говорят „все, война завершилась, вы победили“», — убежден Катков.

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В такой ситуации, по словам эксперта, Российская Федерация может вести дистанционную войну.

«Обстреливать время от времени территорию Украины в любой точке тем вооружением, которое у нее есть. [Запасы] ракет вроде бы заканчиваются, но в любом случае [Россия] находит, из чего их делать — закончились одни, перешли на другие. [Возможности] ведения дистанционной войны у РФ существуют, и даже больше, чем у нас, не считая ракет средней дальности», — пояснил Катков.

Поэтому, по мнению эксперта, Украине нужно получить хотя бы частичный приоритет в средствах ведения дистанционной войны для того, чтобы «перенести боевые действия на территорию России».

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