«Это лапша». В Воздушных силах ВСУ отреагировали на мечты РФ о бесконечных ракетах Калибр 30 декабря, 16:08 Юрий Игнат (Фото:Скриншот Ukrinform TV/Youtube)

Заявление Минобороны России о том, что у оккупантов никогда не закончатся крылатые ракеты Калибр, — это лапша для ушей россиян, сказал спикер Воздушных ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

«Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают Калибры, еще на 3 удара, еще на 2… Они должны своему электорату говорить, что будут делать Калибры до конца своих дней», — сказал Игнат.

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При этом он отметил, что на производство российских ракет, а также гражданскую авиацию и нефтедобывающую отрасль РФ могут повлиять санкции. В настоящее время производство ракет в России продолжается, но не успевает по темпам использования, поэтому оккупанты запускают ракеты по Украине практически «с конвейера».

Утром в четверг, 29 декабря, российские оккупанты массированно обстреляли Украину — воздушная тревога продолжалась несколько часов. В результате атаки зафиксировано разрушение в ряде украинских населенных пунктов, в частности, на энергообъектах. Украинские военные смогли сбить 54 из 69 российских ракет.

В то же время Минобороны страны-агрессора обнародовало в Telegram изображение с надписью "Калибры не закончатся никогда".

За несколько дней до этого начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела. По его словам, промышленность РФ не способна покрыть количество снарядов, которое тратят оккупанты.

