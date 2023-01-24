Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности в армии 24 января, 23:55 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8271, ранее принятый Верховной Радой — он ужесточает ответственность для военнослужащих.

Об этом говорится на сайте парламента.

В карточке документа сказано, что закон поступил в Верховную Раду с подписью президента.

Таким образом, действие закона официально вступило в силу.

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Законопроект № 8271 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевых обстоятельствах проголосован Верховной Радой Украины и отправлен на подпись президенту.

Документом предлагается внести изменения в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно «исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом, и освобождения от отбывания наказания с испытанием»; повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

15 декабря была опубликована петиция с просьбой к Зеленскому ветировать законопроект. За сутки она набрала уже более 25 000 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).