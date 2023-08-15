Разбор NV. В ВР появился законопроект о декриминализации порно — о чем в нем говорится 15 августа, 15:52 Законопроект предлагает внести изменения в две статьи УКУ: ст. 301 и ст. 302 (Фото:charlesdeluvio / Unsplash)

Проект закона и пояснительную записку в своем Telegram опубликовал народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк. Он сообщил, что в Верховной Раде законопроект зарегистрируют уже на этой неделе.

Над текстом нормативно-правового документа работала рабочая группа с правоохранительным комитетом, Офисом эффективного регулирования BRDO, другими общественными организациями, а также — с госорганами, отметил Ярослав Железняк.



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Проект закона предусматривает внесение изменений в две статьи Уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 301 УКУ Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ст. 302 УКУ Создание или содержание мест разврата и сводничество.

По просьбе NV эксперт сектора ІТ и Телеком Офиса эффективного регулирования BRDO Дмитрий Лебедев объясняет, какие именно изменения предлагает законопроект, всего ли порно-контента они будут касаться, и каким образом будет происходить регулирование действия такого закона в случае его принятия.

Действующее украинское законодательство, регулирующее данную тематику, различает несколько понятий, таких как: создание, сбыт и распространение порно. Изменения, прописанные в новом законопроекте, касаются всех трех этих понятий?

Когда мы говорим об изготовлении, речь идет о создании фото, видео, текста, рисунка или другого материала. Распространение — это передача предмета другим лицам или обнародование в интернете. Например, передача диска с фильмом или выкладывание фотографии в соцсети. Сбыт — это распространение с целью получения прибыли. Сейчас в Украине под уголовную ответственность подпадает создание с целью распространения или сбыта. То есть почти любое.

В обнародованном законопроекте мы предлагаем декриминализировать — не легализовать — все три деяния. Другие статьи УКУ остаются в силе, в том числе, относительно детской порнографии, изнасилования, торговли людьми и т. д.

Закон также содержит такие понятия как «ввоз» в Украину, «перевозка» и «другое перемещение» порнографических материалов — как насчет этого?

По нашему мнению эти понятия остались со времен, когда порно распространялось на физических носителях. Сейчас они не очень актуальны.

Ваши предложения будут касаться только порноконтента личного характера, или также и порно в коммерческом смысле?

Мы не разграничиваем эти два понятия. Коммерческие отношения по порнографии так же не должны быть уголовными, если речь идет о добровольном вовлечении взрослых людей в этот процесс.

Предполагаете ли вы усиление ответственности за распространение так называемого revenge porn? Что именно должно измениться?

Сейчас ст. 301 УКУ криминализируется любое распространение порно. Revenge porn — порноместь — подпадает под эту статью. Максимальная санкция за однократное распространение согласно ст. 301 п.1 составляет три года ограничения свободы, или 7 лет лишения свободы при совершении повторно. В то же время такое деяние также может подпадать под ст. 163 УКУ Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер, и ст. 182 УКУ — Нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактическая квалификация зависит от действий полиции, прокуратуры, и от условий соглашения со следствием. Ведь в основном такие кейсы завершаются соглашениями.

Мы предлагаем декриминализировать распространение порно в целом. Вместо этого — криминализировать отдельные общественно-опасные деяния, связанные с порно. В том числе и такое, как распространение или сбыт порнографии без согласия лица, которое в ней изображено. Под эту формулировку, собственно, подпадает и порноместь. Максимальная санкция, которую мы предлагаем за это — три года ограничения свободы. Она аналогична максимальной санкции за однократное распространение предметов порнографического характера в действующем законодательстве. Максимальная санкция при совершении таких же действий повторно — 7 лет лишения свободы, что также соответствует действующему законодательству.

Разница заключается в специфичности подходов. Люди должны нести ответственность не за моральные проступки, а за реальные общественно-опасные деяния.

Какие именно изменения предлагается внести в ст. 301 УКУ?

Вместо существующего общего запрета, мы предлагаем криминализировать отдельные общественно-опасные деяния, связанные с порно:

Сбыт, распространение порно среди несовершеннолетних;

Создание порно без ведома лица, которое в нем изображено;

Распространение и сбыт порно без согласия лица, которое в нем изображено;

Создание, сбыт и распространение экстремальной порнографии;

Принуждение к созданию порнографии.

Вместо этого, мы предлагаем полностью отменить ответственность для большей части действий, связанных с порно. Исключения приведены выше.

Украинское законодательство содержит термин «порнографические предметы». Планируете ли вносить какие-то изменения в это определение или в этот перечень?

Ст. 301 УК не содержит определения порнографических предметов, однако приводит примеры таких предметов, то есть фото, изображения, видеопродукция и тому подобное. Определение содержалось в ЗУ О защите общественной морали, который перестал действовать несколько месяцев назад. Оно было очень субъективным, и ссылалось на мораль, этику, приличие, «недостойные инстинкты» и тому подобное.

Наш законопроект предлагает более функциональное определение:

Под порнографией в ст. 301 УКУ следует понимать любые материальные объекты, предметы, печатную, аудио-, видеопродукцию, сообщения и материалы, продукцию средств массовой информации, содержанием которых является изображение лица в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованного в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении, или любое изображение половых органов в сексуальных целях.

Есть ли пункты, в которых вы планируете наоборот усилить ответственность?

По сути, вместо общего запрета, который существует сейчас, мы предлагаем криминализировать отдельные общественно-опасные деяния, связанные с порно:

Сбыт порнографии несовершеннолетним или распространение среди несовершеннолетних (максимальная санкция возрастает с 5 до 7 лет лишения свободы);

Принуждение к созданию порнографии (максимальная санкция возрастает с 3 лет ограничения свободы до 7 лет лишения свободы);

Совершение нарушений, связанных с порнографией повторно, по предварительному сговору группой лиц или с получением дохода в крупном размере (максимальная санкция возрастает с 7 до 10 лет лишения свободы);

Использование власти или служебного положения, для совершения правонарушений, связанных с порнографией.

По порно с участием несовершеннолетних, здесь действует отдельная норма — ст. 301−1 УКУ по которой правоохранительные органы работают достаточно активно. В этой статье ничего не меняется.

Что же касается экстремальной порнографии — правоохранительные органы могут открывать дела по факту сообщения от граждан, или после проведения мониторинга — то есть так же, как они делают это сейчас в отношении любой порнографии.

Ст. 302 УК регламентирует ответственность за организацию «мест разврата», однако само определение понятия «разврат» в украинском законодательстве является несовершенным. Как должна измениться эта статья?

Мы предлагаем отменить эту статью полностью из-за ее несовершенства любых определений в этой сфере, а также из-за отсутствия общественной опасности в «содержании места разврата» или «сводничестве».

В УКУ есть другие статьи, которые предусматривают ответственность за общественно-опасные явления в этой сфере. Например ст. 303 УКУ Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Изменения в эту статью вноситься не будут.

Тема проституции, так же как и тема порно, часто граничит с темой торговли людьми и сексуальной эксплуатацией. Как именно все должно регулироваться в этой части?

Как уже упоминалось выше, новый законопроект предлагает усилить ответственность — с 3-х лет ограничения свободы до 7-ми лет лишения свободы.

Кроме того, вопрос здесь — не только в определении такой деятельности преступлением, но и в ограниченных ресурсах правоохранителей. Когда они перестанут заниматься расследованием дел по порнографии, добровольно созданной взрослыми людьми, у них высвободятся ресурсы на борьбу с торговлей людьми, а также с фактами принуждения к порно.