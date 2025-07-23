Генпрокурор о влиянии ОП на антикоррупционные дела: Если будут просить закрыть расследование, я откажу
Кравченко прокомментировал увеличение полномочий генпрокурора (Фото: Руслан Кравченко/Facebook)
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал расширение своих полномочий на фоне подписания президентом закона № 12414 и заявил, что если Офис президента будет просить его закрыть какое-то дело, то он откажет.
Об этом Кравченко сказал в среду, 23 июля, на брифинге.
По его словам, если ему «будут звонить и требовать» закрыть какое-то дело — он откажет.
Кроме этого, Кравченко заявил, что «не просил» о дополнительных полномочиях по САП, мол, его мнение «не спрашивали» законодатели, которые приняли закон 12414.
«Люди имеют право собираться [на протесты], если они не нарушают закон, и услышать мнение, объяснение от ГП очень важно в это время, выполняю свою миссию — ответить на вопросы и объяснить», — сказал Кравченко и заявил, что к протестам относится спокойно.
Правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.
Зеленский поблагодарил всех участников встречи, на которой присутствовали представители СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и генпрокурор. Он также отметил, что участники договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».