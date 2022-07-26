Завербованные ЧВК Вагнера. Заключенные из российской колонии погибли в войне против Украины — СМИ 26 июля, 12:33 В войне против Украины погибли минимум трое российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера (Фото:Оперативное командование Юг)

В войне против Украины погибли минимум трое российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера в ИК-7 Яблоневка в Санкт-Петербурге, сообщают Важные истории в Telegram.



Еще двое заключенных были ранены и находятся в больнице оккупированного Луганска, причем в их медицинских документах указаны не имена, а псевдонимы — то ли клички, то ли позывные.



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Вербовщики Вагнера приезжали в Яблоневку 1 июля. Уже в ночь на 6 июля из колонии вывезли первую группу осужденных, порядка 40 человек.

Погибшие и раненые люди, о которых рассказал источник издания, были в первой вывезенной из колонии группе.

Сколько всего осужденных уже завербованы Вагнером, оценить трудно.

Журналистам удалось установить случаи вербовки людей минимум в 15 колониях.Примерное число увезенных людей известно по восьми из них. По самым примерным оценкам, речь может идти о более чем 200 завербованных осужденных.

По данным источников, Вагнер обещает завербованным «зарплату» в 100−200 тысяч рублей, дополнительные выплаты в случае ранения, а также порядка 5 миллионов рублей родственникам, если завербованный заключенный погибнет. Если же после полугода на войне человек выживет, ему обещают помилование.

По данным Министерства обороны Великобритании, ЧВК Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины, и снизила требования для тех, кто хочет стать наемником.

Вечером 19 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера (Лига).



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