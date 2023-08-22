Заключенная в РФ журналистка Данилович полностью потеряла слух на левое ухо 22 августа, 18:31 Ирина Данилович (Фото:via zmina.info)

Власти РФ депортировали незаконно заключенную украинскую журналистку Ирину Данилович в Россию и отказывают ей в тюрьме в оказании медицинской помощи. Правозащитница, крымчанка полностью лишилась слуха на левое ухо.

Об этом сообщил ее отец Бронислав Данилович в комментарии Центра прав человека ZMINA.

Правозащитники требуют немедленно освободить Данилович, разрешить ей вернуться в Украину и обеспечить ей оказание качественной медицинской помощи, пока она находится в тюрьме.

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Соответствующее заявление обнародовали 22 августа украинские и международные правозащитные группы: Всемирная организация против пыток в рамках Обсерватории защиты правозащитников, Front Line Defenders, Центр прав человека ZMINA, Региональный центр прав человека, Крымская правозащитная группа, Крымский процесс, Центр гражданского просвещения Альменда, Human Rights Watch, Международная федерация по правам человека.

Российские оккупанты 29 апреля прошлого года задержали в Крыму гражданскую журналистку Ирину Данилович, когда она ехала с работы домой. О ее местонахождении после «задержания» силовики не сообщили, только заявили, что арестовали на 10 суток.

28 декабря так называемый суд Феодосии в оккупированном Крыму приговорил медсестру и журналистку Ирину Данилович к семи годам заключения.

Оккупанты признали Данилович виновной в незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств (ст. 222.1 Уголовного кодекса рф). Помимо семи годов колонии общего режима, она должна также заплатить штраф в 50 тысяч рублей.