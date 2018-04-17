Захвативший заложников в здании Укрпочты в Харькове назвал себя "сыном Бога"

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Захват заложников в харьковском отделении Укрпочты произошел 30 декабря 2017 года
Фото: НПУ

Захват заложников в харьковском отделении Укрпочты произошел 30 декабря 2017 года

В понедельник, 16 апреля, прошло подготовительное заседания Киевского районного суда Харькова, который рассматривает дело Владимира Безуха, захватившего заложников в здании Укрпочты.

Во время заседания подозреваемый попросил выпустить его из камеры и заявил, что является "сыном Бога", передает Укринформ.

"Подозреваемый Безух заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему. Безух также назвал себя сыном Бога и заявил, что захватил отделение Укрпочты, чтобы обратить внимание общественности к этому факту", - сообщили представители суда.

Рассмотрение дела по сути начнется 27 апреля.

Напомним, что 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находились люди. Мужчина взял в заложники 9 взрослых и двух детей. Мужчина имел при себе предмет, похожий на пистолет, и нож. Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие.

Позже силовики обезвредили и арестовали преступника. Все заложники были освобождены.

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