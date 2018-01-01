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Захват кораблей ВМС Украины: прокуратура объявила в розыск восьмерых российских военных

Сегодня, 15:50
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Захват произошел 25 ноября

Фото: скрин видео Arsen Avakov via Facebook

Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении и объявила в розыск восьмерых российских военных, участвовавших в захвате кораблей ВМС Украины и их членов экипажей в Керченском проливе 25 ноября.

В сообщении указывается, что семерым представителям пограничного управления ФСБ РФ инкриминируют ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивных военных действий, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В частности, объявлено о подозрении по этой статье начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя контр-адмиралу С. Станкевичу, заместителю руководителя пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Г. Медведеву, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Р. Ромашкину, заместителю начальника управления-начальнику отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга А. Шеину, командиру пограничного сторожевого корабля Дон капитану 2 ранга А. Саляеву, начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга А. Шатохину и командиру малого противолодочного кораблю Суздалец капитану 3 ранга С. Щербакову.

Восьмому россиянину - командиру сторожевого корабля Изумруд капитану 3 ранга А. Шипицыну - объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивных военных действий, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация законченного покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

28 ноября Станкевича, Медведева, Ромашкина, Шеина, Саляева, Шатохина, Щербакова и Шипицына объявили в розыск. Сейчас получено постановления суда о задержании подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об аресте.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Керченский пролив Прокуратура ФСБ России

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