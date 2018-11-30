Захваченных в Керченском проливе сотрудников контрразведки перевозят в Москву – СБУ

Украинцев переводят в Москву для проведения с ними следственных действий

Захваченных Россией в Керченском проливе двоих сотрудников украинской контрразведки готовят к переводу в Москву.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день есть информация, что два сотрудника СБУ, которые находятся в российском плену, готовятся к перевозке в Москву для проведения с ними следственных действий в рамках сфальсифицированного российской стороной уголовного производства", - уточнил он.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на задержанном украинском корабле находились два сотрудника СБУ.

Позже в СБУ подтвердили информацию, уточнив, что на борту кораблей ВМС Украины находились сотрудники военной контрразведки. Они выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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