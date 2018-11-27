Захваченных украинских моряков везут в Симферополь - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков перевозят в оккупированный Симферополь.
У себя в Facebook Денисова написала, что сегодня над украинскими моряками может начаться суд.
"Сегодня в Симферополе в 9:00 в Киевском райсуде будет суд над моряками, решается меру пресечения. Машина с моряками проехала по трассе в Симферополь. Первая машина сопровождения с мигалкой, вторая - КамАЗ с будкой, окна зарешеченные, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой возле Симферополя по киевскому времени в 6:00", - отметила она.
Омбудсмен добавила, что следит за ситуацией и пообещала впоследствии обнародовать больше информации.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированной Керчи. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.
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