Захваченных украинских моряков везут в Симферополь - омбудсмен

Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму начинается суд над захваченными украинскими моряками

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков перевозят в оккупированный Симферополь.

У себя в Facebook Денисова написала, что сегодня над украинскими моряками может начаться суд.

"Сегодня в Симферополе в 9:00 в Киевском райсуде будет суд над моряками, решается меру пресечения. Машина с моряками проехала по трассе в Симферополь. Первая машина сопровождения с мигалкой, вторая - КамАЗ с будкой, окна зарешеченные, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой возле Симферополя по киевскому времени в 6:00", - отметила она.

Омбудсмен добавила, что следит за ситуацией и пообещала впоследствии обнародовать больше информации.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированной Керчи. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.

Указ Президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать