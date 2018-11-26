Захваченных украинских моряков могут разместить в казармах ФСБ РФ - СМИ

Украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, могут разместить в казармах, размещенных на причале береговой охраны ФСБ, сообщил Радио Свобода керченский корреспондент Андрей Семин.

По его словам, это связано с похолоданием, поскольку в казармах есть отопление, вода, электричество и даже мобильный интернет. Сейчас украинские моряки находятся в отделении травматологии Керченской горбольницы №1.

"Какая будет их реакция, не знаю, по крайней мере, за полтора часа, что я снимал на причале, я не видел каких-то стычек или столкновений, обе стороны делают вид, что, по сути, ничего не произошло. Если смотреть со стороны, то я бы сказал так: украинские корабли зашли в один из портов и выполняют рутинную работу", – заявил он.

Смотрите также СМИ опубликовали фамилии захваченных Россией украинских военнослужащих

В то же время, по словам корреспондента, ситуация в оккупированном городе стабильная – Керченский пролив открыт для прохождения судов. Корабли проходят под Керченским мостом под присмотром пограничного катера. Движение по мосту не прекращалось.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах оккупированного Крыма, суд, вероятно, 27 ноября рассмотрит вопрос о мере пресечения для моряков.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

Смотрите также "Россия должна заплатить". Украинские корабли захвачены в Азовском море, на повестке дня - военное положение

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Смотрите также Ушел в море и больше не выходил на связь. Радио НВ поговорило с семьями захваченных моряков

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

Смотрите также Украина может перейти на военное положение: что это значит

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать