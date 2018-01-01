Захваченных украинских моряков готовы защищать более 50 адвокатов – Полозов Сегодня, 09:43 69 Цей матеріал також доступний українською Более 50 адвокатов заявили о готовности защищать захваченных украинских моряков, сообщил Николай Полозов

Адвокат Николай Полозов заявил, что захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков, которых удерживают в московском СИЗО Лефортово, готовы защищать более 50 адвокатов.

У себя в Facebook Полозов написал, что сейчас окончательно формируется список адвокатов, которые выразили желание работать по этому делу.

"Кандидатуры предлагали как родственники военнопленных моряков, так и общественные организации. Учитывая сложность дела, количество людей, которых необходимо защищать и "токсичность" украинской тематики в России, все кандидатуры вносились в список только на основании добровольного участия", – отметил он.

Он также добавил, что 4 декабря в Киеве пройдет ряд совещаний, в ходе которых определят состав адвокатов, которые будут защищать захваченных моряков.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в лазарет СИЗО Матросская тишина в Москве.

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