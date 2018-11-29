Захваченные в Керченском проливе украинские моряки получат по 50 тысяч гривен – Полторак

Министр обороны Степан Полторак подписал указ о предоставлении украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе, по 50 тысяч гривен материальной помощи.

"Подписал приказ относительно предоставления материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен", - написал он в своем Facebook.

Полторак также сообщил, что 28 ноября в Одессе представители Командования Военно-морских сил ВСУ провели встречу с родными и близкими военнопленных относительно их прав и решения проблемных вопросов.

Речь идет о правовой поддержке украинских военных моряков на международном и национальном уровнях, постоянное информирование общественности о состоянии военнопленных, а также мерах, предпринимаемых украинской стороной с целью возвращения моряков домой.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

Смотрите также

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать