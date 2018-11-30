Почему оккупанты этапировали захваченных украинских моряков из Крыма

Для российских силовиков будет проще давить на украинцев в Москве

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяны Москальковой с запросом о месте пребывания украинских военнопленных. Об этом - в сюжете Радио НВ.

29 ноября в течение дня поступала противоречивая информация о пребывании пленных украинцев.

Этапирование

Адвокат Джемиль Темишев написал на своей странице в Facebook, что захваченных украинских моряков уже вывезли в столицу Российской Федерации. По его информации, украинцев этапировали в СИЗО Лефортово.

Смотрите также

Темишев также сообщил, что "выходит из дела", и вместо него будет работать московский адвокат. Защитник украинского моряка Юрия Будзила Айдер Азаматов отметил: подтвердить информацию о месте пребывания моряков пока невозможно. Но все свидетельствует о том, что процесс этапирования уже начался. Сегодня в течение дня Азаматов и его коллеги адвокаты не смогли попасть к своим подзащитным.

Поддержка украинских моряков в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отметил, что информация о перевозке украинских военнопленных проверяется. Причины таких замыслов агрессора очевидны: оккупанты не ожидали, что простые люди в оккупированном Крыму будут так поддерживать наших военнослужащих.

"Оккупанты хотели сделать парад ненависти. Но простые люди начали помогать. Даже когда украинские моряки зашли в СИЗО, то отношение других незаконно заключенных, но, конечно, общеуголовных, прямо скажу, было немного не то, на которое рассчитывали оккупанты. Это их очень бесит", - сказал Бабин.

Бабин добавил, что давить на военных в Москве будет значительно легче.

Возможность давить в Москве

Решение о дальнейшей судьбе украинских моряков, захваченных российскими военными в Керченском проливе, лежит в политической плоскости, рассказал адвокат Николай Полозов. Он защищает интересы военнопленного украинского моряка, капитана судна Бердянск Дениса Гриценко.

Украинским морякам выделят по 50 тыс. грн материальной помощи

По словам Полозова, ключевыми в этой истории будут ближайшие два дня. С 30 ноября по 1 декабря в Аргентине состоится саммит G20.

Адвокат также рассказал, что сегодня - последний день, когда защитники моряков могут подать жалобы на решение суда. Дальнейшая инстанция - Верховный суд Крыма, который будет рассматривать все эти апелляционные жалобы.

"Если моряков будут перевозить, то, скорее всего, в Москву, в Лефортово. Туда доступ адвокатов очень ограничен. Безусловно, это даст больше возможностей российским силовикам осуществлять на моряков давление, разъединять их и нарушать общую стратегию защиты, которая сейчас производится Киевом", - сообщил Полозов.

Московская тюрьма для украинских заключенных

Достоверной информации о месте пребывания украинских моряков обладает только оккупационная власть, сказала правозащитница Дарья Свиридова. На этом этапе должна активно включиться Министерство иностранных дел Украины. Между тем Украина уже подготовила обращение в Европейский суд по правам человека.

Ранее в Лефортово временно находились незаконно осужденные в России украинцы Олег Сенцов, Александр Кольченко. Также недавно в течение двух лет там находился и украинский журналист Роман Сущенко. В начале ноября его этапировали в колонию в Кировской области.

Всем украинским военным морякам, которых РФ взяла в плен около Керченского пролива, выделят по 50 тыс. грн материальной помощи. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.