Закарпатские венгры призвали ввести постоянную миссию ОБСЕ

Общество венгерской культуры Закарпатья после серии нападений на офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область.

Об этом сообщает Закарпатье онлайн со ссылкой на официальное заявление ОО Общество венгерской культуры Закарпатья (ОО ОВКЗ-КМКС).

В обращении закарпатские венгры "приветствуют предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это является крайне необходимой инициативой".

Накануне заместитель председателя Общества венгерской культуры Закарпатья, первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Иосиф Барто заявил, что в настоящее время решается вопрос о постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье.

"Возглавляет их делегацию Джорджио Зелькович, и я с ним разговаривал. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе террористическую атаку против офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Мы договорились с ним, что после проведенного мониторинга он сделает предложение своим руководителям, чтобы на Закарпатье на постоянной основе работали представители ОБСЕ", - сказал он 5 марта в комментарии Громадському радіо.

Напомним, что с предложением ввести наблюдательную миссию ОБСЕ на территории Закарпатья ранее выступили в Министерстве иностранных дел Венгрии. Поводом стали нападения на офис Общества венгров Закарпатья в Ужгороде.

В феврале было устроено две провокации. 4 февраля в окно здания бросили бутылку с зажигательной смесью. В результате было повреждено внешнее окно и обгорела оконная рама. В ночь на 27 февраля офис попытались взорвать с помощью самодельной взрывчатки, в результате помещение выгорело дотла.