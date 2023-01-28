Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага

28 января, 20:13
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Юдита Петеи «раскрасила» Закарпатье в цвета венгерского флага (Фото:Judit Petei/Facebook)

Юдита Петеи «раскрасила» Закарпатье в цвета венгерского флага (Фото:Judit Petei/Facebook)

Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской Партии венгров Украины (КМКС) Юдита Петеи на своей странице в соцсети разместила фото карты области, половина которой выкрашена в цвета венгерского флага.

Об этом сообщает издание Мукачево.net со ссылкой на Facebook Петеи.

На картинке написано «Боже, бороны Закарпатья», также Петеи рассказывает о притеснениях венгров на Закарпатье.

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Позже депутат удалила фото со своей страницы. Впрочем, оно уже успело разойтись по Сети.

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Следует заметить, что депутат является членом партии КМКС (Партии венгров Украины). Ее называют «проорбановской».

К слову, сообщение Петеи произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров в Закарпатье.

Пока Петея никак не комментировала свою публикацию. Представители ее партии также пока воздержались от комментариев.

Депутат облсовета опубликовала фото карты Закарпатья в цветах венгерского флага (Фото: Скриншот Mukachevo.net)
Депутат облсовета опубликовала фото карты Закарпатья в цветах венгерского флага / Фото: Скриншот Mukachevo.net

Ранее МИД Украины вызвал венгерского посла после заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничьей землей».

В частности, он также заявил, что цель России сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад «не мог претендовать на это как на награду».

https://www.youtube.com/embed/aUjoG8kt-M8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Венгрия Закарпатье Карта Виктор Орбан Депутат Флаг

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