Закарпатье отгородилось от контрабанды колючей проволокой. Поможет ли это решить проблему Сегодня, 13:24 63 Цей матеріал також доступний українською Колючую проволоку растянули на 7 км Фото: ГПС

Государственная пограничная служба усилила границу в Закарпатской области, установив 7 километров колючей проволоки. Препятствие разместили близ Венгрии.

Для борьбы с контрабандой, кроме привлечения дополнительных резервов, решили вдоль линии границы обустроить инженерные заграждения. Подробнее - в сюжете Радио НВ.

"Трудно перерезать"

Этот способ прост, не дорогостоящий, но надежный, сказал в эфире Радио НВ помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. Этот провод, по его словам, трудно перерезать и обойти. Если говорить о контрабанде сигарет, то два наиболее активных направления по незаконной деятельности - Закарпатье и Буковина.

Действенных методов борьбы с контрабандой не так много. К примеру, статья о контрабанде декриминализирована еще в 2010 году. Нарушителей привлечь к реальной ответственности невозможно. Этот провод еще продлят на другие участки, подчеркнул Слободян. Поскольку это не является окончательным решением проблемы.

Системная коррупция

Проблема контрабанды на Закарпатье связана не с плохой инфраструктурой границы или ее обустройством, а с системной коррупцией в середине ведомства - об этом в комментарии НВ заявил руководитель общественной организации Закарпатский институт политических исследований Виктор Пащенко. Только с одной Венгрией у Украины граница протяженностью в 71 километр, поэтому установление обычной колючей проволоки на таком маленьком отрезке эту проблему не решит, добавил Пащенко.

Почему декриминализировали контрабанду

С 2012 года в Украине для правонарушителей, которые нелегально перевозят товары, предусмотрена лишь административная ответственность. Под уголовное наказание подпадает контрабанда наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ, культурно-исторических ценностей и оружия.

На правонарушителей налагается штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара. Сам товар конфискуют. Также изымают транспорт со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для перевозки контрабанды.

Если человека поймали во второй раз за полгода за аналогичное преступление, то размер штрафа уже удваивается и составит 200% от стоимости изъятых товаров.

Перед тем, как декриминализировать преступления по контрабанде, чиновники приводили в пример зарубежный опыт. В Западной Европе контрабанда рассматривалась как финансовое правонарушение и разновидность схем по уклонению от уплаты налогов.

Распространенными наказаниями в ЕС были штрафы или запрет на занятие коммерческой деятельностью. В Эстонии, Латвии, Германии, Швейцарии вместе с лишением свободы применялись также и суровые штрафы. В то же время в США лишают свободы за уклонение от уплаты налога сроком до 5 лет, в Германии - до 10 лет. Украинские чиновники утверждали, что контрабандистов, даже в случае вынесения обвинительного приговора, осуждали условно.

За первый год, когда преступления по контрабанде декриминализировали, государственная казна получила около 120 млн грн. В то же время административных дел о нарушении таможенных правил было открыто на сумму почти 2 млрд грн.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году госбюджет получил более 70 млрд грн от борьбы с контрабандой. За лето поступления составляли не менее 100 млн грн ежедневно, а организаторы серых схем потеряли минимум $200 млн, сказал Гройсман.