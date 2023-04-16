Из-за нехватки ракет. Россия в начале весны изменила тактику обстрелов Украины — Игнат 16 апреля, 20:18 Ракета (Фото:ГУР МО)

Российские войска с начала весны изменили тактику обстрелов территории Украины. Сейчас они в большинстве своем могут атаковать ракетами комплексов С-300, поэтому прежде всего от их обстрелов страдают южные, восточные и северные области.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это поменялось. С весны враг, прежде всего, атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует», — подчеркнул представитель ВСУ.

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Игнат отметил, что, по данным украинской разведки, несколько месяцев назад у России было на хранении около семи тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже значительная часть использована.

«Нужно понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, не отсырели ли. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, так как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали», — объяснил военный.

Юрий Игнат добавил, что РФ может производить ракеты для С-300 и С-400. Кроме того, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом Х-101.

«Возможно, взялись за нее, потому что есть из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО», — отметил он.