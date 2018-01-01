Заявления Луценко вредят следствию в деле Гандзюк - адвокат семьи активистки Сегодня, 06:42 0 Цей матеріал також доступний українською Адвокат "не считает нормальным" разглашение информации следствия Фото: Сергей Мазур via Facebook

Адвокат семьи Екатерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что, раскрывая детали расследования, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вредит следствию по делу об убийстве активистки, передает Громадське.

Закревская заявила, что в уголовном кодексе есть статья, которая указывает, что нельзя разглашать информацию.

"Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая говорит, что нельзя этого делать", - заявила она.

Адвокат отметила, что не может понять уверенность следствия, если в настоящее время не было сделано даже вручение подозрения и задержания человека. Также Закревская рассказала, что уже было давно известно о Алексее Левине, которого генпрокурор назвал подозреваемым.

"Почему он не был задержан полицией непосредственно в тот момент, когда было установлено его причастность, а это было в августе месяце сделано, когда была задержана часть исполнителей. Я не понимаю, чего его не было задержано до того, как он убежал", - заявила она.

Напомним, Луценко заявил, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту. По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин, который ранее уже был судим за организацию убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

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Активистка Гандзюк умерла 4 ноября в киевской больнице. 31 июля в Херсоне злоумышленник облил ее серной кислотой, в результате она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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