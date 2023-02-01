Почему «аппетиты» РФ по захвату Донбасса нереалистичны даже на фоне усиления штурмов Бахмута — анализ ISW 1 февраля, 09:20 Украинский военный в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Оккупанты снова крайне переоценивают возможности армии РФ для наступления в Донецкой области и на других участках фронта за короткое время, однако ввод дополнительных сил армии РФ под Бахмут позволил оккупантам сохранить за собой инициативу на этом участке.

Об этом в своей новой сводке по итогам 31 января пишет Институт изучения войны.

Аналитики ISW признают неточность своего более раннего прогноза о том, что наступление россиян на Бахмут достигло кульминации [по оценке за 28 декабря 2022 года]. Компенсировать истощение сил ЧВК Вагнера в районе Бахмута помог ввод сюда сил регулярной армии РФ, что позволило россиянам сохранить за собой инициативу в операциях в районе города и продолжить наступление. ISW цитирует комментарии украинских командиров, руководящих обороной Бахмута, по информации которых на штурм города дополнительно направлены российские воздушно-десантные войска.

Видео дня

ISW не считает захват Бахмута неминуемым, однако допускает, что украинское командование может предпочесть вывести силы из города, чтобы не рисковать неприемлемыми потерями. «Крайне маловероятно, что российские силы смогут провести внезапное окружение украинских сил в Бахмуте», — констатируют аналитики ISW. «Если наше командование решит уйти из Бахмута, то только с целью спасения жизней наших военнослужащих», — сказал CNN украинский военнослужащий Денис Ярославский, который командует одним из подразделений в Бахмуте.

В то же время российские и оккупационные чиновники снова переоценивают возможности РФ для наступления в Донецкой области и на других участках театра боевых действий в короткие сроки. Такой вывод ISW озвучивает, комментируя заявления главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина о том, что гипотетический захват Бахмута якобы позволит России продвинуться к Краматорску и Славянску (около 40 км к северо-западу от Бахмута). Институт же напоминает, что средние темпы продвижения россиян вокруг Бахмута составляли около 100 метров в день, и российским войскам потребовалось восемь месяцев, чтобы продвинуться от оккупированной Попасной в Луганской области и Светлодарска к их нынешним позициям в районе Бахмута (расстояния 25 км и 22 км соответственно). Пушилин также заявил, что гипотетический захват россиянами Угледара позволит войскам РФ начать наступательные операции на Курахово, Марьинку и Покровск, несмотря на неспособность российских войск захватить Марьинку с 17 марта 2022 года. когда Министерство обороны РФ ложно заявило о захвате населенного пункта. Пушилин также заявлял, что российские войска захватят Авдеевку, но не дал никаких объяснений того, как оккупанты намерены прорвать украинские укрепления вокруг населенного пункта, которые укреплялись почти девять лет.

Россия пытается заменить регулярными войсками истощенные силы ЧВК Вагнера в районе Бахмута, передислоцируя вагнеровцев на юг Украины. Об этом аналитики рассказывают, ссылаясь на данные начальника Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина, который сообщил о подобной ротации сил противника.

Министерство обороны России, вероятно, попытается полностью вытеснить силы ЧВК Вагнера из-под Бахмута и в случае захвата города представить это событие как «достижение» армии РФ, ее традиционных структур и командования. Так, Минобороны России заявило, что российские войска захватили Благодатное к западу от Соледара 31 января — после аналогичного утверждения Пригожина, что это сделали силы ЧВК Вагнера 28 января. Российское Минобороны, вероятно, стремится подорвать влияние пригожинской ЧВК — вопреки тому, что оккупанты полагались на вагнеровцев для поддержания своего наступления на Бахмут с июля.

Прогнозы украинских чиновников согласуются с оценкой ISW о том, что неминуемое наступление России в ближайшие месяцы является наиболее вероятным сценарием. В то же время Украина дала понять, что планирует собственное более широкое контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью Sky News 31 января, что российские силы готовятся к «максимальной эскалации» в Украине и могут перейти к ней уже в ближайшие две-три недели, чтобы «приурочить» это к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские « военкоры» разоблачают настоящие неудачи армии РФ в Украине на все более высоком информационном уровне, включая случаи озвучивания фактов чрезвычайных потерь России в эфире российского государственного ТВ;

военкоры» разоблачают настоящие неудачи армии РФ в Украине на все более высоком информационном уровне, включая случаи озвучивания фактов чрезвычайных потерь России в эфире российского государственного ТВ; Россия продолжает использовать законы о борьбе с терроризмом для оправдания внутренних репрессий;

31 января российские войска продолжали ограниченные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная;

российские войска продолжают наступательные действия вдоль линии фронта в Донецкой области;

маловероятно, что российские силы получат существенную выгоду где-либо еще на восточном фронте вследствие их локализованного наступления в районе Угледара — из отсутствия оперативной координации между разными участками наступления РФ на Донбассе и расстояния между ними.

из отсутствия оперативной координации между разными участками наступления РФ на Донбассе и расстояния между ними. российские силы, вероятно, отдают предпочтение диверсионно-разведывательной деятельности, а не захвату территорий на юге Украины;

оккупанты продолжают использовать « молодежные» и «образовательные» программы для усиления контроля над оккупированными территориями Украины.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW