Почему войска РФ вряд ли захватят Бахмут до 24 февраля, а масштабное применение вражеской авиации маловероятно — карты и оценки ISW 17 февраля, 09:34 Ситуация вокруг Бахмута остается наиболее сложной на всем участке фронта, но ВСУ продолжают удерживать город (Фото:Yevhenii Zavhorodnii/Reuters)

Войскам РФ вряд ли удастся захватить Бахмут до годовщины полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, так как оккупанты не ускоряют темпы своего продвижения.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 16 февраля.

Эксперты проанализировали заявления украинских властей о том, что РФ попытается захватить Бахмут до 24 февраля и пришли к выводу, что это потребует значительно более высоких темпов продвижения российских военных, чем это есть сейчас.

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Там также напомнили, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял о возможности взятия города в Донецкой области к марту или апрелю.

«Прагматичные оценки Пригожина относительно российских „успехов“ в районе Бахмута в целом были ближе к тактическим реалиям, чем прогнозы быстрого продвижения России. Российские силы, похоже, не ускоряют темпы своего продвижения вокруг Бахмута и вряд ли достигнут заявленной цели 24 февраля. Украинская оборона Бахмута, скорее всего, помешает Путину заявить, что российские войска взяли город в годовщину вторжения, чтобы возродить надежду на победу России в Украине», — отмечается в сводке.

В ISW предупредили, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине в годовщину вторжения, «поскольку реальный военный успех продолжает ускользать от российских военных».

Также исследователи считают маловероятным то, что РФ начнет масштабную воздушную кампанию в Украине в ближайшее время, хотя и западные разведки сообщают о стягивают вражеской авиации к украинской границе.

Там напомнили заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что нынешние возможности украинской ПВО недостаточны для борьбы с новой волной воздушных атак, но нет никаких неотвратимых признаков массированной воздушной атаки России.

«Российские силы, вероятно, понесут непосильные потери авиации, если они задействуют самолеты в продолжительных боевых операциях, таких как стратегическая бомбардировочная кампания или ближняя воздушная поддержка, особенно если западные государства предоставят Украине адекватные средства ПВО», — говорится в ISW.

В своей новой сводке эксперты затронули и конфликт Пригожина с Минобороны РФ.

Наемники ЧВК разместили в социальных сетях видео, в котором они утверждают, что артиллерийским подразделениям «вагнеровцев» не хватает артиллерийских боеприпасов и они «отрезаны» от поставок боеприпасов — подразумевая, что российское МО саботирует снабжение ЧВК боеприпасами.

Пригожин усилил этот нарратив, когда российские СМИ попросили его прокомментировать видео, заявив, что эти артиллеристы — эффективные бойцы, просто просящие необходимое снабжение для успеха на поле боя. Он сказал, что ему лично и раньше приходилось обращаться в Кремль, чтобы получить ресурсы, и что это не подрывает авторитет российских военных.

«Заявление Пригожина, тем не менее, способствует более широкому контексту о том, что некомпетентность российского МО мешает передовым силам группы Вагнера, и поддерживает его большие усилия по изображению российского МО как неэффективного и коррумпированного», — резюмировали в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

16 февраля российский диктатор Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, подтвердив, что Кремль принимает непосредственное участие в содействии депортации и незаконному усыновлению украинских детей в российские семьи.

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Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW