Прикрываются «эвакуацией». Оккупанты хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий — Центр нацсопротивления
Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)
Оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых "эвакуаций", отправляя мужчин в отдельные лагеря.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы".
«Один из вопросов для обсуждения — это процесс эвакуации военнообязанных мужчин. В частности, оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций. И мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов», — говорится в сообщении.
Это постановление относится также к территориям России.
ЦНС отмечает, что захватчики планируют протестировать такой процесс на временно оккупированных территориях с последующим применением в РФ.
В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил «частичную эвакуацию» жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Подобные действия проводили оккупанты перед контрнаступлением ВСУ в Херсонской области.