Прикрываются «эвакуацией». Оккупанты хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий — Центр нацсопротивления 7 мая, 08:29 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых "эвакуаций", отправляя мужчин в отдельные лагеря.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы".

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«Один из вопросов для обсуждения — это процесс эвакуации военнообязанных мужчин. В частности, оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций. И мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов», — говорится в сообщении.

Это постановление относится также к территориям России.

ЦНС отмечает, что захватчики планируют протестировать такой процесс на временно оккупированных территориях с последующим применением в РФ.

В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил «частичную эвакуацию» жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Подобные действия проводили оккупанты перед контрнаступлением ВСУ в Херсонской области.