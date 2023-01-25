Российские военные хотят создать на оккупированных территориях более 20 колоний 25 января, 08:53 Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские захватчики хотят создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ с понедельника, 23 января.

Федеральной службе исполнения наказаний РФ поручили создать 12 колоний в так называемой "ДНР" и 7 — в "ЛНР".

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Также российские власти хотят открыть исправительные учреждения на оккупированных территориях Херсонской (3) и Запорожской (2) областей, создать три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

Фото: распоряжение правительства РФ

Фото: распоряжение правительства РФ

Ранее в Минобороны сообщали, что российские оккупанты усилили давление на мирное население захваченных РФ территорий Украины, принуждая их к эвакуации преступными методами и раздавая российские паспорта.

Чтобы заставить местное население к эвакуации вглубь России, войска РФ обстреливают частные дома и дачные поселки в окрестностях городов вблизи линии фронта.