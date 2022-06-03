«Критическая ситуация». На Запорожской АЭС заканчиваются запчасти и расходные материалы — украинская разведка 3 июня, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта (Фото:Запорожская АЭС)

На захваченной оккупантами Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, там практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

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Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла.

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«Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло», — отметили в ведомстве.

Там также рассказали, как сейчас функционирует ЗАЭС.

На данный момент работа на станции ведется вахтовым методом, продолжительность вахты составляет одну неделю. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице Украина и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан.

«Руководство РФ на станции изучает возможность подключения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно», — резюмировали в ГУР.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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