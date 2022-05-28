Власти Украины раскритиковали МАГАТЭ за ретрансляцию российской пропаганды 28 мая, 05:12 Цей матеріал також доступний українською Гендиректор МАГАТЭ ранее заявил, что на ЗАЭС найдены запасы обогащенного урана (Фото:Запорізька атомна електростанція/Facebook)

Исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков раскритиковал МАГАТЭ за отсутствие четкой позиции и ретрансляцию российской пропаганды.



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В частности, Кориков отметил, что из-за отсутствия четкой реакции на ядерный терроризм оккупантов, власти РФ чувствуют свою безнаказанность.

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Как пример приводятся слова так называемого мэра захваченного Энергодара, который, ссылаясь на МАГАТЭ, заявил, что на захваченной ЗАЭС не обнаружили нарушений техники безопасности.

«Руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды», — заявил Кориков.

25 мая во время выступления на Давосском экономическом форуме гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на захваченной Запорожской атомной электростанции обнаружили запасы плутония и обогащенного урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия.

«Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не владеет достоверной информацией», — заявил Кориков.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

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