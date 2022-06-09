РФ определяет конкретные места для проведения «референдумов» на захваченных территориях Украины — Минобороны 9 июня, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Оккупантам пока не удается провести псевдореферендумы на захваченных с 24 февраля территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия ведет подготовку по определению конкретных мест для проведения «референдумов» на захваченных с начала полномасштабного вторжения территориях Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Россия осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов. То есть Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока что это не удалось сделать. Не удалось, потому что украинское государство работает и борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично. Также и украинцы, которые вынужденно находятся на той территории, оказывают сопротивление», — отметила она на брифинге.

Видео дня

Маляр добавила, что Россия за счет временно оккупированных территорий решает свою продовольственную и демографическую задачи.

«Нам также известно, что временно оккупированные территории посещают представители российской власти, в том числе и центральной, и региональной, и они готовятся к практическим мероприятиям по интеграции, пытаются осуществлять приблизительно те действия, которые они совершали в 2014 году относительно временно оккупированных территорий», — резюмировала представительница Минобороны.

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 июня — 106-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.