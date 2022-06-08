Штурм Святогорска. Чем опасен для ВСУ возможный захват города — аналитик CIT 8 июня, 15:18 Цей матеріал також доступний українською Украинская волонтерка-парамедик Александра Пограничная общается с украинскими военными в Святогорске Донецкой области, 27 апреля (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ объяснил, чем опасен для Вооруженных сил Украины возможный захват Святогорска.

«Святогорск они должны захватить в течение нескольких дней или недели, а также другие населенные пункты, которые остаются на левом берегу под контролем Украины», — прогнозирует Михайлов.

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По его словам, это позволит оккупантам выйти на линию Северского Донца почти на всей протяженности до Лисичанска, кроме нескольких сел, которые Украина контролирует в Харьковской области.

«Опасность сейчас в том, что с выходом россиян на лиманском направлении этот фронт, пролегающий по Северскому Донцу, стал длиннее, чем это было во времена „белогоровской катастрофы“. Теперь россияне могут выбирать, где именно они будут пытаться его форсировать, а украинским бойцам нужно очень быстро реагировать на десятках или даже сотнях километров этого фронта», — объяснил эксперт CIT.

Святогорск находится под обстрелами РФ еще с мая. На прошлой неделе в кельях монахов Лавры разорвались российские снаряды — четыре человека погибли, еще четверо были тяжело ранены.

8 июня Государственное бюро расследований Украины сообщило о начале уголовного производства против мэра Святогорска Владимира Бандуры.

В ведомстве заявили, что мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует «русский мир», дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.

В ГБР также отметили, что на одном из видео, распространенном в соцсетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды «освободителей», дискредитируя ВСУ и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры и тому подобное.

Решается вопрос об объявлении Бандуре подозрения в государственной измене, за которую ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно.



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