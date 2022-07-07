В захваченном Северодонецке партизаны расклеили листовки с обращением к Кадырову — Гайдай 7 июля, 13:29 Партизаны начали свою деятельность в захваченном Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В захваченном войсками РФ Северодонецке начали действовать партизаны.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«По городу расклеили открытки-послания к русским оккупантам, а именно для кадыровцев-захватчиков из Чечни, занимающихся репрессиями в тылу и являющихся российским аналогом гестапо», — отметил он.

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Гайдай также показал фото листовок, на одной из них было обращение в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.



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