Оккупанты сбрасывают все резервы на захват Северодонецка — Гайдай 5 июня, 02:34 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российская армия сбрасывает все свои резервы на захват Северодонецка Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, цитирует CNN.



Украинские военные оттеснили оккупантов из города.

По словам Гайдая, россияне пытались снести мосты, «чтобы мы не могли дать подкрепление нашим ребятам, находящимся в Северодонецке, защищающим Луганщину… Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепление – это первое, чего они боятся».

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Сейчас украинские силы контролируют около половины Северодонецка.

Гуманитарная ситуация в регионе сложная, поскольку невозможно ни эвакуировать людей, ни подвезти в Северодонецк гуманитарную помощь. Единственные населенные пункты, куда можно доставить гуманитарный груз – продукты, лекарства – это Лисичанск и Горное.

Отмечается, что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам.

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