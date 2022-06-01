Оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции — Гайдай

1 июня, 10:53
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Оккупанты пытаются взять Северодонецк под полный контроль (Фото:Сергей Гайдай-Facebook)

Оккупанты пытаются взять Северодонецк под полный контроль (Фото:Сергей Гайдай-Facebook)

Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть — продолжает бои внутри города», — отметил он в Facebook.

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Лисичанск полностью под украинским контролем.

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Гайдай подчеркнул, что все свободные населенные пункты Луганской области постоянно под обстрелами.

Эвакуация в регионе прекращена.

https://www.youtube.com/watch?v=yW9uYDAoK34&t=2s

«Гумпомощь в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на время этого может хватить)», — резюмировал он.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/2852529848225486/

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.

Гайдай сообщил, что противник контролирует большую часть Северодонецка, 90% зданий разрушены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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