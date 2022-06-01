Оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции — Гайдай
Оккупанты пытаются взять Северодонецк под полный контроль (Фото:Сергей Гайдай-Facebook)
Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть — продолжает бои внутри города», — отметил он в Facebook.
Лисичанск полностью под украинским контролем.
Гайдай подчеркнул, что все свободные населенные пункты Луганской области постоянно под обстрелами.
Эвакуация в регионе прекращена.
«Гумпомощь в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на время этого может хватить)», — резюмировал он.
Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.
Гайдай сообщил, что противник контролирует большую часть Северодонецка, 90% зданий разрушены.
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