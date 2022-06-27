Оккупанты занимают жилье уехавших жителей Северодонецка, гуманитарная ситуация в городе критическая — глава ВГА 27 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською ВСУ покинули Северодонецк (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Российские оккупанты занимают жилье жителей Северодонецка, которые эвакуировались из города.

Об этом сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк на брифинге.

«Оккупанты сейчас занимают свободное жилье, жилье северодончан, покинувших город. Размещают там солдат и офицеров. Хозяйствуют, как им вздумается», — отметил он.

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По словам главы ВГА, там Россия пытается установить оккупационную власть.

«Назначают то одного коменданта, то другого. Пытаются создать некий актив города», — добавил он.

Стрюк также уточнил, что на данный момент в захваченном городе остаются 7−8 тысяч жителей. Гуманитарная ситуация в Северодонецке критическая.

«Что касается питьевой воды, продовольственных вопросов, то они достаточно критичны, ведь подвоз гуманитарной помощи в город систематически не происходит. Пропагандисты, правда, показали раздачу наборов, но это была разовая акция для телевизора. Восстанавливать инфраструктуру сейчас тоже невозможно. А все обещания оккупационных властей, которые скоро наведут порядок, это только выдавание желаемого за действительное», — резюмировал он.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

25 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.



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