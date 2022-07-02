Оккупанты отправляют учителей из Мариуполя на аттестацию в РФ — советник мэра 2 июля, 19:07 Оккупанты выдают аттестаты в школах Мариуполя российского образца (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Мариуполе оккупанты отправляют всех учителей на обязательную аттестацию в России.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Точно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории россии и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины — постоянная цель россиян в действии», — пояснил он в своем Telegram.

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Андрющенко добавил, что при этом действует неофициальный запрет на выезд педагогов из Мариуполя.

Он также рассказал, что школьникам в Мариуполе выдали аттестаты «ДНР», предлагая «льготное поступление» в вузы на территории страны-агрессора.

«Правда, не в столицах, а большей частью в з***нице мира. Что теряют наши дети? Кроме возможности учиться в лучших вузах страны и Европы, из-за выхода россии из булонской системы на россии они получают диплом, который признан только россией, ее сателлитами и какой-то Сирией. Это отобрать будущее навсегда», — резюмировал он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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