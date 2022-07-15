«Растет недовольство военными РФ». На центральной улице захваченного Северодонецка подорвалось авто с оккупантами — Гайдай
Оккупанты охотятся за местными жителями с проукраинской позицией (Фото:Cергей Гайдай/Teegram)
В захваченных городах Луганской области растет недовольство оккупационной властью и военными РФ среди местного населения.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, оккупанты только мародерят в населенных пунктах и угрожают.
«В Северодонецке на центральной улице города вчера „неожиданно“ подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо — тяжелых», — добавил глава ОВА.
Гайдай также уточнил, что оккупанты не прекращают охоту на людей с проукраинской позицией.
«Обидно, что эта позиция оценивается соседями и даже родственниками луганчан, сливая адреса и возможные места укрывательства граждан», — заявил он.
Гайдай также рассказал о боях в Луганской области.
На линии фронта войска РФ продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма.
В Верхнекаменском и Белогоровке в результате авиаударов пострадали остатки гражданской инфраструктуры.
Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре — из минометов, одна — из реактивных систем залпового огня, пять — из танков.
В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.
В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.
Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.
За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.