«Растет недовольство военными РФ». На центральной улице захваченного Северодонецка подорвалось авто с оккупантами — Гайдай 15 июля, 08:55 Оккупанты охотятся за местными жителями с проукраинской позицией (Фото:Cергей Гайдай/Teegram)

В захваченных городах Луганской области растет недовольство оккупационной властью и военными РФ среди местного населения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты только мародерят в населенных пунктах и угрожают.

«В Северодонецке на центральной улице города вчера „неожиданно“ подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо — тяжелых», — добавил глава ОВА.

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Гайдай также уточнил, что оккупанты не прекращают охоту на людей с проукраинской позицией.

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«Обидно, что эта позиция оценивается соседями и даже родственниками луганчан, сливая адреса и возможные места укрывательства граждан», — заявил он.

Гайдай также рассказал о боях в Луганской области.

На линии фронта войска РФ продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма.

В Верхнекаменском и Белогоровке в результате авиаударов пострадали остатки гражданской инфраструктуры.

Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре — из минометов, одна — из реактивных систем залпового огня, пять — из танков.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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