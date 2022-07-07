Оккупанты проводят ротацию, вручая повестки жителям захваченных городов Луганской области — Гайдай

7 июля, 08:40
Оккупанты начали устанавливать свои правила в захваченных Северодонецке и Лисичанске (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты начали устанавливать свои правила в захваченных Северодонецке и Лисичанске (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ накапливают свои силы за счет местных жителей захваченных городов Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, местным мужчинам уже начали вручать повестки в Северодонецке и Лисичанске.

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«Непродолжительной была вера в «асвабадителей» у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно. Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его зовет «новая родина», — рассказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=rf5B0pxVjIc

Гайдай отметил, что за счет северодончан и лисичан оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских военных, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-нибудь задачи.

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«Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города — то что-то получается. Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц», — резюмировал глава ОВА.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

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За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Сергей Гайдай Война России против Украины

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