Оккупанты пытаются организовать депортацию детей из захваченных территорий Луганской области — Гайдай 8 августа, 09:03 Оккупанты устанавливают свои правила на захваченных украинских территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты пытаются организовать депортацию детей из захваченных территорий Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«С соответствующими намерениями в захваченные города приехала „уполномоченная по правам ребенка при президенте России“. Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут на Россию», — отметил он.

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Гайдай также добавил, что оккупанты не могут наладить даже отработанную годами работу социальной сферы — а именно финансирование интернатов и санаторных школ.

«Они отдают детей, потому что для них это — финансовое бремя, а не поколение будущего», — резюмировал глава ОВА.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

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