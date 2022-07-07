Оккупанты объявили охоту на проукраинское население в захваченном Северодонецке, в их домах мародерят — глава Луганской ОВА

7 июля, 14:39
Оккупанты устраивают террор местного населения в Лисичанске (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты устраивают террор местного населения в Лисичанске (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты объявили охоту на проукраинское население в захваченном Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Оккупанты объявили охоту на проукраинское население, в их домах мародерят под видом обысков. Проверяем информацию по исчезновению людей», — сказал он.

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Гайдай добавил, что в захваченном Северодонецке остаются около 7−8 тысяч жителей. Некоторых из них депортировали на оккупированные территории.

Мирных жителей Лисичанска вывозят в фильтрационные лагеря окупированной Кадиевки (бывший Стаханов).

https://www.youtube.com/watch?v=tHHKT0PKoM4&t=970s

«Сейчас с оккупированным Лисичанском нет связи, а в городе осталось ориентировочно 10−12 тысяч местных жителей. В то же время около 40−60 тыс. человек успели эвакуировать из последнего форпоста», — резюмировал он.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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