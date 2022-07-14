Оккупанты хотят привлечь пенсионеров к разбору завалов в захваченных городах Луганской области — Гайдай 14 июля, 09:03 В захваченных РФ городах Луганской области разрушены большинство зданий (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты начали формирование реестра пенсионеров в захваченных городах Луганской области, чтобы привлекать их к разбору завалов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратилось около 220 граждан. Это из 8 тысяч оставшегося населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии — еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое „…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…“ То есть собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разбору завалов. Наверное, без „разрешения“ этого делать было нельзя», — рассказал он.

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Гайдай также рассказал, что войска РФ нанесли 12 ракетных и авиационных ударов по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.

«Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня. Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, потому и уничтожают все, что видят перед собой», — резюмировал глава ОВА.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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