Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении за сотрудничество с оккупантами

26 мая, 11:16
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Депутат Херсонского облсовета сотрудничал с оккупантами (Фото:Офис генпрокурора)

Депутат Херсонского облсовета сотрудничал с оккупантами (Фото:Офис генпрокурора)

Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Херсонского облсовета за сотрудничество с российскими оккупантами.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, его подозревают в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый после вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины выступил с инициативой начала таможенного оформления товаров на Херсонской таможне, а также дал согласие на занятие должности главы так называемой «Херсонской таможни» при оккупационных властях РФ.

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Он обратился к работникам Херсонской таможни Украины, которые находились на территории Херсона и Херсонской области, с предложением продолжить работу под его руководством.

https://www.youtube.com/embed/LunFVlu43Hk

Херсонская область захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Местные жители выходили на проукраинские митинги, призывая войска РФ покинуть регион.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Офис генерального прокурора Война России против Украины Коллаборационизм

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