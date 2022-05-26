Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении за сотрудничество с оккупантами
Депутат Херсонского облсовета сотрудничал с оккупантами (Фото:Офис генпрокурора)
Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Херсонского облсовета за сотрудничество с российскими оккупантами.
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Как сообщили в Офисе генпрокурора, его подозревают в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый после вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины выступил с инициативой начала таможенного оформления товаров на Херсонской таможне, а также дал согласие на занятие должности главы так называемой «Херсонской таможни» при оккупационных властях РФ.
Он обратился к работникам Херсонской таможни Украины, которые находились на территории Херсона и Херсонской области, с предложением продолжить работу под его руководством.
Херсонская область захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Местные жители выходили на проукраинские митинги, призывая войска РФ покинуть регион.
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