В захваченной оккупантами Херсонской области нарастает гуманитарный кризис, в Херсоне лекарств хватит на две недели — Денисова 16 мая, 11:40 Цей матеріал також доступний українською После оккупации жители Херсона выходят на проукраинские митинги, оккупанты разгоняют людей (Фото:social media video/Reuters)

В захваченной российским оккупантами Херсонской области нарастает гуманитарный кризис сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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«У жителей области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти ограничена возможность передвижения по области. Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы», — отметила она.

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Денисова добавила, что в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

Омбудсмен добавила, что в области остается около 500 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения России в регионе было около миллиона жителей.

«В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине», — резюмировала она.

Россия захватила Херсонскую область в первые дни войны против Украины. Жители Херсона и других городов региона выходили на митинги, призывая оккупантов покинуть территорию Украины. Войска РФ разгоняли акции мирных жителей, применяя слезоточивый газ и обстреливая гражданских.

7 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ заявил, что для освобождения Херсонской области убьют столько военнослужащих армии РФ, сколько потребуется.

Российские власти решили отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонской области так называемой «ХНР».

Вместо этого РФ хочет просто «аннексировать» регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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