СБУ установила личности шести российских генералов, отдававших приказы о захвате населенных пунктов в Харьковской области 12 декабря, 14:48 Сообщили о подозрении генералам, которые отдавали российским оккупантам приказы о захвате Харьковской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Служба безопасности Украины установила личности шести российских генералов, которые планировали штурм Харьковской области и отдавали приказы о захвате населенных пунктов региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, высшее командование Западного военного округа оккупационной армии РФ принимало участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против ВСУ на восточном фронте.

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«В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области», — отметили в СБУ.

Там добавили, что чиновники также способствовали созданию оккупационных администраций во время захвата части региона.

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Российским генералам заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Среди них:

заместитель командующего Западным военным округом войск РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;

командующий 20-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ генерал-лейтенант Иванаев А.С.;

начальник штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Пятаев А.Ю.;

командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майор Терещенко М.А.;

командир 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Авдеев А.В.;

командир 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майор Слепцов В.В.

В пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram уточнили, что прокуроры совместно с сотрудниками Нацполиции и СБУ провели осмотр мест дислокации пунктов управления и штабов подразделений оккупационных войск РФ после освобождения населенных пунктов Харьковской области. Были выявлены и изъяты документы.

С начала осени Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в Харьковской области.

1 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области с начала российского вторжения освобождены 568 населенных пунктов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что в области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления российских оккупантов.