В Харьков вернулись водители, захваченные оккупантами во время доставки гуманитарной помощи в Волчанск 21 марта, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Украина ежедневно пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки грузов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Харьков вернулись все водители, которые были захвачены во время доставки гуманитарного груза в Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщил замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха.

«Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше», — написал он в своем Facebook.

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Накануне в Харьковской области доставили гуманитарную помощь в поселок Рогань. Доставка помощи в Малую Рогань была сорвана — сообщалось о подготовке оккупантами захвата гумколонны, они сорвали зеленый коридор.

Также пропала связь с шестью людьми, которые должны были доставить гумпомощь в Волчанск. В колоне были машины с гуманитарным грузом и машины скорой помощи.

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