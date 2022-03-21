В Харьков вернулись водители, захваченные оккупантами во время доставки гуманитарной помощи в Волчанск

21 марта, 13:13
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Украина ежедневно пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки грузов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Украина ежедневно пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки грузов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Харьков вернулись все водители, которые были захвачены во время доставки гуманитарного груза в Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщил замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха.

«Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше», — написал он в своем Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/SemenukhaRoman/posts/3153813588233344

Накануне в Харьковской области доставили гуманитарную помощь в поселок Рогань. Доставка помощи в Малую Рогань была сорвана — сообщалось о подготовке оккупантами захвата гумколонны, они сорвали зеленый коридор.

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Также пропала связь с шестью людьми, которые должны были доставить гумпомощь в Волчанск. В колоне были машины с гуманитарным грузом и машины скорой помощи.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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