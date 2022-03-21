В Харьков вернулись водители, захваченные оккупантами во время доставки гуманитарной помощи в Волчанск
Украина ежедневно пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки грузов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
В Харьков вернулись все водители, которые были захвачены во время доставки гуманитарного груза в Волчанск Харьковской области.
Об этом сообщил замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха.
«Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше», — написал он в своем Facebook.
Накануне в Харьковской области доставили гуманитарную помощь в поселок Рогань. Доставка помощи в Малую Рогань была сорвана — сообщалось о подготовке оккупантами захвата гумколонны, они сорвали зеленый коридор.
Также пропала связь с шестью людьми, которые должны были доставить гумпомощь в Волчанск. В колоне были машины с гуманитарным грузом и машины скорой помощи.
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