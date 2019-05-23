Захват боевиками военных ОС: следователи открыли уголовное дело Сегодня, 20:02 621 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Военные отклонились от маршрута Минобороны

По факту захвата в плен восьмерых бойцов Объединенных сил на Донбассе открыто уголовное производство.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Досудебное расследование начато по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

По ее словам, офис омбудсмена обратился в ВСУ для установления местонахождения украинских военнослужащих.

«Это событие находится под моим личным контролем», - добавила Денисова.

Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.

По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.