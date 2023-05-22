ISW о «захвате» Бахмута: вагнеровцы не способны наступать за пределами города, продвижению армии РФ мешают успешные контратаки ВСУ 22 мая, 09:45 Руины Бахмута, май 2023 года (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Даже если захват Бахмута боевиками ЧВК Вагнера в итоге подтвердится, это не повлияет на контратаки ВСУ на флангах этого участка фронта, а истощенные силы вагнеровцев вряд ли способны продолжить наступление за пределами города.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Напомним, по состоянию на утро 22 мая Генштаб ВСУ не подтверждает полный захват города: бои за Бахмут продолжаются, говорится в утренней сводке Генштаба в понедельник.

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Наемники ЧВК Вагнера, вероятно, закрепляются на западных административных границах Бахмута, тогда как украинские силы продолжают отдавать приоритет контратакам на окраинах Бахмута, считают аналитики ISW. Они обращают внимание на заявления украинских военных чиновников о том, что ВСУ контролируют «незначительную» часть в пределах юго-западных районов Бахмута вокруг трассы T0504. В ISW считают это «негласным подтверждением того, что российские силы захватили остальную [территорию] западного и северо-западного Бахмута, если не весь город», а силы ВСУ «отошли из остальных районов в Бахмуте, за исключением тех, что прилегают к двум автомагистралям, ведущим в город». Кадры от 21 мая, на которых боевики Вагнера поднимают свой и российский флаги над жилым домом в западном Бахмуте подтверждены геолокационно, констатируют в ISW.

В то же время вероятный захват боевиками ЧВК Вагнера последних небольших территорий на западе Бахмута не влияет на текущие украинские контратаки, которые ВСУ ведут к северу или югу от города. Это также не влияет на контроль Украины над наземными линиями коммуникаций вокруг Бахмута, которые истощенным силами ЧВК Вагнера необходимо было бы захватить для проведения дальнейших наступательных операций. «Российским войскам, вероятно, понадобится дополнительное подкрепление для удержания Бахмута и его флангов за счет операций на других направлениях», — подчеркивают эксперты. ISW уже зафиксировал присутствие артиллерийских подразделений 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (которые ранее действовали в районе Авдеевки) на Бахмутском направлении. Между тем украинские военные источники сообщают, что российские войска потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, и отмечают, что устойчивое продвижение ВСУ могло бы привести к тактическому окружению сил ЧВК Вагнера в Бахмуте.

Подводя итоги битвы за Бахмут, Институт изучения войны напоминает, как подобные изнурительные бои за Северодонецк и Лисичанск привели к кульминации наступательных возможностей РФ. Ранее ISW уже прогнозировал, что наступательные операции ЧВК Вагнера, вероятно, завершатся после нескольких месяцев изнурительных городских боев. «Маловероятно, что вагнеровцы продолжат боевые действия за пределами Бахмута, в нынешнем истощенном состоянии», — констатируют аналитики ISW. Они напоминают, что силы ЧВК Вагнера уже приближались к кульминации [исчерпанию возможностей проводить активные наступательные или оборонительные операции], когда решили с боями пробиваться сквозь городскую застройку Бахмута. Они смогли продолжить наступательные операции после этого «кульминационного момента» лишь потому, что регулярные силы армии РФ взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило ЧВК Вагнера сосредоточиться на бояхв самом городе. В то же время по крайней мере с конца декабря 2022 года боевики-вагнеровцы «начали демонстрировать признаки того, что не смогут продолжать наступательные операции за пределами города Бахмут», напоминают в ISW.

В сообществе российских «военкоров» признают, что после заявленного Пригожиным «захвата» Бахмута вагнеровцы не атаковали Хромовое и Ивановское — поселки непосредственно к западу и юго-западу от Бахмута — и не позаботились о «надлежащей обороне завоеванного». В ISW считают, что на фоне украинских контратак в районе Бахмута российские регулярные силы, дислоцированные на северном и южном флангах Бахмута, вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в направлении Константиновки или на север в направлении Славянска. Тем более вряд ли силы армии РФ будут проводить наступательные операции, если владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выполнит свое заявленное намерение вывести вагнеровцев из Бахмута 25 мая. Пока непонятно, действительно ли Пригожин выполнит это обещание, но некоторые «военкоры» предполагают, что Пригожин отправит вагнеровцев на другой «критический» участок фронта в конце месяца. «Российские силы столкнулись с подобной кульминацией после очень изнурительных пехотных атак в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года», — резюмируют в ISW.

Институт изучения войны также обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин впервые прямо признал роль «штурмовых отрядов Вагнер» в боях за Бахмут, одновременно отметив, что российские регулярные силы обеспечивали «необходимую поддержку и прикрытие флангов». Путин и Минобороны РФ, которое озвучило похожее заявление, вероятно были вынуждены прямо признать участие вагнеровцев, чтобы избежать повторения волны негативной реакции после захвата Соледара, когда в российской власти не признавали роль ЧВК Вагнера. Это первый случай, когда Путин лично прямо приписал вагнеровцам то, что РФ считает «победой» на поле боя. Аналитики ISW считают, что к этому его вынудила активность Пригожина в информационном пространстве с его постоянными заявлениями об участии вагнеровцев в российском наступлении на город.

Между тем Пригожин, который ожидаемо приписал якобы «победу» в Бахмуте себе и своим войскам, вероятно, использует это, чтобы усилить попытки представить себя центральной фигурой российского ультранационалистического сообщества.

В то же время российская реакция на якобы «захват» Бахмута иллюстрирует все больший разрыв между тем, как Кремль пытается подать войну внутренней аудитории, и освещением операций России в Украине со стороны ультранационалистического сообщества «военкоров» . Из-за постоянного отсутствия других тактических успехов в Украине российское государственное телевидение преувеличенно подает провозглашенный «захват» Бахмута как важное историческое событие (утверждая, что захват города якобы облегчит наступление на Славянск (41 км к северо-западу от Бахмута), Краматорск (35 км к северо-западу от Бахмута) и даже Днепр (примерно 215 км к западу от Бахмута). Между тем российские «военкоры» признали, что «Бахмут — это не Берлин» и что даже захват города будет лишь еще одним шагом в текущих тяжелых операциях России для достижения ее [вымышленных] «целей» в Украине. Такое расхождение между двумя очень разными сегментами российского провоенного информационного пространства, вероятно, «будет продолжать подрывать способность Кремля» формировать это пространство.

Битва за Бахмут — карта

Инфографика: ISW

Отдельно аналитики ISW комментируют заявления Джо Байдена о том, что США готовы обучать украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы повысить обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе — в частности «по мере развития оперативных потребностей Украины». В этом контексте ISW оспаривает пример Байдена о том, что решение о предоставлении танков Украине было принято только тогда, когда ВСУ начали в них нуждаться. На самом деле потребность Украины в танках стала очевидной еще в июне 2022 года, подчеркивают аналитики. Еще в январе 2023 года ISW отмечал, что задержки с предоставлением Украине западных систем ведения огня и боеприпасов большой дальности, а также передовых систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины воспользоваться возможностями для более масштабных контрнаступательных операций, которые можно было бы провести на фоне недостатков и ошибок армии РФ.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Российское движение Клуб разгневанных патриотов , возглавляемое бывшим офицером ФСБ и военным преступником Игорем Гиркиным, открыло отделение в Санкт-Петербурге.



, возглавляемое бывшим офицером ФСБ и военным преступником Игорем Гиркиным, открыло отделение в Санкт-Петербурге. Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

Оккупанты продолжают наступательные операции на участке фронта Донецк — Авдеевка, однако не достигли никаких территориальных достижений, которые можно было бы проверить.

Сообщается, что украинские войска нанесли дальний удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске Запорожской области ракетой Storm Shadow.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по состоянию на 20 мая в Украине действуют семь полков и четыре батальона из Чечни.

Сообщается, что российские « оккупационные власти» усиливают фильтрационные меры на оккупированной части Украины для поиска украинских партизан.