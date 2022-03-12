Передачу данных от систем мониторинга на Запорожской АЭС восстановили — МАГАТЭ 12 марта, 02:42 Цей матеріал також доступний українською Здание Запорожской АЭС, поврежденное в результате обстрела российских войск (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что передача данных от систем мониторинга Запорожской АЭС восстановлена.

Связь с Чернобыльской АЭС отсутствует, также периодически возникают проблемы с передачей данных с Южно-Украинской АЭС.

Технический персонал начал ремонт поврежденных линий электроснабжения на ЧАЭС, внешнее электроснабжение до сих пор не вернули. Штат ЧАЭС до сих пор не может смениться из-за захвата оккупантами станции.

Также, по данным МАГАТЭ, на Запорожской АЭС нашли и утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы, которые остались там с 4 марта.

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Из-за российских обстрелов на ЗАЭС произошел пожар. 8 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что персонал Запорожской АЭС подвергается пыткам.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

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