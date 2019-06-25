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Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи

Сегодня, 15:42
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Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи - фото

Крым. Реалии

Украинские корабли переместили в неизвестном направлении

Украинские военные катера Никополь и Бердянск, а также буксир Яны Капу, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов Генмол в оккупированной Керчи, где они находились последние месяцы.

Журналисты Крым.Реалии сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир Яны Капу, захваченный вместе с военными кораблями. Однако утром 25 июня, буксира уже не было.

Корабли переместили в неизвестном направлении. В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь.

25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в «территориальные воды РФ».

На борту украинских судов находилось 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Московский суд арестовал всех моряков без права внесения залога.

Москва вменяет украинским морякам «незаконное пересечение госграницы», за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

Для освобождения моряков Украина решила обратиться в Международный трибунал по морскому праву. Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала.

США и ЕС ввели санкции против граждан РФ и организаций, которые участвовали в нападении на украинские корабли в Керченском проливе.

Теги:   Корабли Крым Керчь

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